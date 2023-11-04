شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل العيش في المنزل بدون فرن على البوتوجاز صحي ومفيد لعيالك وبكل سهولة املي بيتك خير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : العيش عدة فوائد صحية، فالزيوت الدهنية المستخدمة في صنع الخبز قد تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة، مما يزيد من السعرات الحرارية ويؤثر سلبًا على صحتنا، وهنا يأتي دور الخبز بدون زيت الذي يمنحنا خيارًا صحيًا وخفيفًا للاستمتاع بالخبز.

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زيت يمكنك الان تقديم العيش الصحي بدون زيت على سفرتك واستخدامه في تحضير الساندويشات الشهية، يمكنك ملء الساندويشات بالخضروات المشكلة أو اللحم المشوي أو الجبنة، أو أي حشوة تفضلينها، استمتعي بالقوام الخفيف للخبز المنزلي الصحي وبوجبات خفيفة وشهية علي سفرتك. مكونات العيش بدون زيت 2 كوب دقيق. 2 كوب ماء. ملعقة صغيرة خميرة. رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضيرالعيش بدون زيت في وعاء عميق، امزجي الدقيق، وضيفي الخميرة، والملح معًا، قومي بتحريك المكونات جيدًا لضمان توزيعها المتساوي. أضيفي الماء تدريجياً إلى الخليط واستمري في التحريك حتى تتكون عجينة طرية وسائلة.

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جانبًا لترتاح لمدة تقريبًا 20 دقيقة، سيساعد ذلك على تعزيز قوام الخبز وسهولة تشكيله. ضعي مقلاه تيفال او مقلاة سيراميك علي النار واجعليها تسخن. باستخدام مغرفة كبيرة أو كوب قياس، صبي العجينة في المقلاة وامتدديها قليلاً بحركة دائرية لتشكيل قرص للخبز. اتركي الخبز ينضج لمدة حوالي 2-3 دقائق على كل جانب حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

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بنقل الخبز المنتهي إلى طبق التقديم. كرري العملية حتى تنتهي من باقي العجينة. فوائد تناول العيش بدون زيت يتم طهو العيش بدون زيت عن طريق استبدال الزيوت الدهنية التقليدية والنباتية ببدائل صحية وخفيفة، هناك عدة فوائد تترتب على تجنب استخدام الزيت في الأطعمة التي نأكلها:

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العامة يعد الزيت مصدرًا عاليًا من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، والتي إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسمنة. تقليل الدهون المشبعة يعد تجنب الزيت فرصة لتقليص استهلاك الدهون المشبعة في نظامنا الغذائي، فالدهون المشبعة قد تزيد من مستويات الكولسترول الضار في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفي النهاية يجب أن نكون مدركين لتأثير استهلاك الزيوت الزائد على صحتنا والبيئة، ويجب علي جميع الامهات الاهتمام بصحة ابنائهم واولادهم الجمسانية، وذلك عن طريق تقديم لهم الطعام الصحي الخالي من الدهون والزيوت والاهتمام بنظام غذائي كامل يمد الجسم بحميع الاحتياجات اليومية، حتي نتمتع بجيل ذو صحة جيدة والذي يترتب علية بناء مستقبل وطن لان العقل السليم في الجسم السليم. عيش طري ومنفوخ...طريقة عمل العيش في المنزل بدون فرن على البوتوجاز صحي ومفيد لعيالك وبكل سهولة املي بيتك خير.