إزاى تخللى الزيتون الأخضر فى البيت زى المحلات ؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ق المخلل على السفرة يحظى بمكانة كبيرة فى قلوب معظم المصريين فهو ملك المائدة بلا منافس وله مكانته الخاصة، ولكل امرأة تفضل إعداد مخلل الزيتون الأخضر فى المنزل لأسرتها مع الحصول على نتيجة مضمونة مع الاحتفاظ بمذاق رائع يشبه المحلات يقدم اليوم السابع طريقة تخليل الزيتون الأخضر فى المنزل على كيلو زيتون أخضر . ½ كيلو ليمون . 1/2 رأس ثوم " تقريبا 6 فصوص كبار الحجم " . 1 ربطة كرفس أخضر . 2 جزر كبير الحجم . 1 فلفل أخضر حار . 1 فلفل أحمر حار . ¼ كوب خل . ملح خشن زيت زيتون الشيف مها الشافعى .اغسلى الزيتون جيداً وشرطيه باستخدام السكين شرطات خفيفة من كلا الجانبين وهذا فى حال عدم تمكنك من الضغط عليه للحصول على نفس النتيجة ثم انقعيه فى ماء لمدة 3 أيام يغير الماء عليه خلالها 3 مرات يومياً للتخلص من المرارة، وصفيه الآن جيداً من ماء النقع وفى الكبة جهزى خلطة التخليل. وافرمى الثوم والفلفل الحار وبإمكانك استبداله بالحلو ونصف ليمونة بقشرها، والكرفس والخل والجزر والملح، واخلطى الزيتون مع الخلطة وقلبى جيداً وضيفى إليهم عدد قليل " حسب الرغبة " من قشر الليمون بعد عصره والاحتفاظ بالعصير، وعبئى الزيتون بحشوه فى برطمانات زجاج معقمة واضغطيه فيها جيداً وصبى فوقه عصير الليمون حتى يتعدى سطح الزيتون، وغطى الوجه بالقليل من زيت الزيتون. واحفظيه فى درجة حرارة المطبخ لمدة 15 يوم لا يفتح خلالها ولكن يقلب بواسطة رج البرطمان من وقت لآخر وتناوليه بعدها ويحفظ البرطمان بالثلاجة بعد الفتح. .

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