شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط يكشف عن ‘‘نبوءة سوداء’’ : الغزو قادم على هذه الدول العربية قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إن "الحاكم الحالي لأمريكا، دونالد ترامب، يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود". ونشر جنبلاط تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها:" إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير". جنبلاط يكشف عن ‘‘نبوءة سوداء’’ : الغزو قادم على هذه الدول العربية قريبًا عدن - ياسمين التهامي - ل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إن "الحاكم الحالي لأمريكا، دونالد ترامب، يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود". ونشر جنبلاط تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها:" إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير". جنبلاط يكشف عن ‘‘نبوءة سوداء’’ : الغزو قادم على هذه الدول العربية قريبًا

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط يكشف عن ‘‘نبوءة سوداء’’ : الغزو قادم على هذه الدول العربية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.