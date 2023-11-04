شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد ومفاجئ بشأن الحج لموسم هذا العام لم يسبق له مثيل في التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن "العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص". وقال عبد الفتاح مشاط: "نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0%، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص". ونشرت وزارة الحج والعمرة عدن - ياسمين التهامي - لن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن "العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص". وقال عبد الفتاح مشاط: "نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0%، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص". ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء". قرار جديد ومفاجئ بشأن الحج لموسم هذا العام لم يسبق له مثيل في التاريخ

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