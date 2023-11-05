معجزة ربانية:بذور الفلفل الأخضر تقود إلى فقدان الوزن بشكل مدهش في أقل من أسبوع!فقد10كيلوبدون رجيم!

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عدن - ياسمين التهامي - يعد الفلفل الأخضر هو نوع من الخضراوات الشهيرة والمفضلة في معظم أنحاء العالم يتميز بلونه الأخضر الزاهي وشكله الشبيه بالكبسة، وهو يتواجد بشكل شائع في مختلف الأطباق والمأكولات يعد الفلفل الأخضر جزءًا هامًا من تنوع الخضراوات والتغذية الصحية، ويحمل معه العديد من الفوائد الصحية، الفلفل الأخضر يمكن استخدامه في مختلف الوصفات والأطباق، سواء كان طازجًا في السلطات أو مطهيًا في الأطباق المشوية أو الحساء بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمنح الفلفل الأخضر نكهة رائعة ولونًا جميلًا للوجبات، مما يجعله إضافة محببة لأي طبق.
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