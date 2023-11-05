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عدن - ياسمين التهامي - لاء ممنوعون من الحجامة نهائياً لأنها ستنهي حياتهم, حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام على عمل الحجامة، والتي قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة. وحدّد “النمر” هذه الفئات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي تضمنت 8 فئات، حيث قال :” ننصح هؤلاء بعدم الحجامة .: مرضى الأورام ٢- فشل القلب ٣-آ فشل الكبد ٤- فشل الكلى ٥- من يتناولون مسيلات الدم ٦-آ أمراض الدم مثل الهيموفيليا ٧- سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية. ٨- من يعاني فقر الدم. مريض القلب وعاد استشاريآ أمراضآ القلب، وحذّر من جديد فئة من المرضى من خطر عمل الحجامة، وقال :” ا لاتنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم بل تضره لإحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم وأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات اسبوع ثم تعال حَجِّم)مما قد يسبب جلطةً في القلب”. آخطير وقاتل.. دكتور سعودي يحذر 8 فئات ويمنعها من الحجامة نهائياً.. قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة آخطير وقاتل.. دكتور سعودي يحذر 8 فئات ويمنعها من الحجامة نهائياً.. قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة عدن - ياسمين التهامي - لاء ممنوعون من الحجامة نهائياً لأنها ستنهي حياتهم, حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام على عمل الحجامة، والتي قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة. وحدّد “النمر” هذه الفئات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي تضمنت 8 فئات، حيث قال :” ننصح هؤلاء بعدم الحجامة .: مرضى الأورام ٢- فشل القلب ٣-آ فشل الكبد ٤- فشل الكلى ٥- من يتناولون مسيلات الدم ٦-آ أمراض الدم مثل الهيموفيليا ٧- سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية. ٨- من يعاني فقر الدم. مريض القلب وعاد استشاريآ أمراضآ القلب، وحذّر من جديد فئة من المرضى من خطر عمل الحجامة، وقال :” ا لاتنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم بل تضره لإحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم وأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات اسبوع ثم تعال حَجِّم)مما قد يسبب جلطةً في القلب”. آخطير وقاتل.. دكتور سعودي يحذر 8 فئات ويمنعها من الحجامة نهائياً.. قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة آخطير وقاتل.. دكتور سعودي يحذر 8 فئات ويمنعها من الحجامة نهائياً.. قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة

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