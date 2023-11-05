عدن - ياسمين التهامي - وداعًا لآلام الركبة .. 5 علاجات متوفرة في مطبخك .. جربها الآن وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك

الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 03:18

سبب الرئيسي لألم الركبة، الذي يواجهه الجميع حالياً هو السمنة، السمنة تسبب آلام الركبة في أي عمر؛ لأنها تسبب ضغطاً إضافياً على مفاصل ركبتك.. بالنسبة للبعض، يمكن أن يتحول إلى مشكلة مدى الحياة. يمكن أن يكون لألم الركبة أسباب مختلفة، أبرزها: ــ زيادة الوزن والإصابات الطفيفة في الأربطة. ــ وخلع الركبة. ــ التهابات في مفصل الركبة. ــ التهاب المفاصل. ــ التهاب المفصل الروماتويدي.ــ التغيرات المرتبطة بالعمر في مفصل الركبة. ــ انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم. ــ بعض أنواع سرطانات العظام. : العلامات والأعراض : قد يختلف موقع وشدة آلام الركبة حسب سبب المشكلة.. تشمل العلامات والأعراض التي تصاحب ألم الركبة أحياناً ما يلي: ــ انتفاخ وتيبس. ــ احمرار ودفء عند اللمس.ــ أصوات الفرقعة. ــ عدم القدرة على فرد الركبة بالكامل. العلاجات المنزلية لآلام مفصل الركبة. عندما يعاني شخصٌ ما مِن آلام في مفصل الركبة؛ فإن أول شيء يفعله المرء هو الاعتماد على مسكنات الألم، ولكن قبل أن تذهب لزيارة صيدلي وتناول بعض الحبوب، حاول التفكير في العلاجات الطبيعية. عندما يعاني شخصٌ ما مِن آلام في مفصل الركبة؛ فإن أول شيء يفعله المرء هو الاعتماد على مسكنات الألم، ولكن قبل أن تذهب لزيارة صيدلي وتناول بعض الحبوب، حاول التفكير في العلاجات الطبيعية. 1 ــ الزنجبيليحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات، هذه العشبة غنية بمركب يسمى جينجيرول وهو مضاد للالتهابات، يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لزيت الزنجبيل في إزالة الألم، وكذلك شرب شاي الزنجبيل. يمكنك أيضاً تحضير الزنجبيل في ماء ساخن مع العسل والليمون.. اشرب 2-3 أكواب يومياً حتى يخف الألم. 2 ـ الكركمالكركم من التوابل السحرية ذات الفوائد الصحية الممتازة، له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يحتوي على مادة الكركمين وهي مادة كيميائية مضادة للالتهابات، توجد في الكركم مع الكثير من الخصائص المضادة للأكسدة. لراحة فورية، قم بغلي نصف ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل المطحون والكركم في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، يصفى ويضاف العسل حسب الرغبة، ويشرب هذا «الشاي» مرتين في اليوم. 3 ـ الريحان مضاد للالتهابات والتشنج، ويساعد في تخفيف آلام المفاصل والألم المصاحب لالتهاب المفاصل.. يمكنك شرب شاي الريحان 3-4 مرات يومياً لتخفيف آلام الركبة. 4 ـ فلفل حريفتحتوي هذه التوابل الحمراء على مركبات تعمل كمسكن طبيعي للألم، ويمكنك وضع معجون على المنطقة المصابة لراحة فورية. 5 ـ ملح إبسوم يعمل إبسوم الملح كمضاد – التهابات؛ للحد من آلام المفاصل والتورم.. يحتوي على المغنيسيوم والكبريتات، وكلاهما من العوامل القوية في تخفيف الآلام. يمكنك وضع ملعقة من ملح إبسوم في ماء الاستحمام الخاص بك والنقع فيه لمدة 30 دقيقة. : وداعًا لآلام الركبة .. 5 علاجات متوفرة في مطبخك .. جربها الآن وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك