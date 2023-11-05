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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تُحطم أحلام المغتربين.. صدور قرار صادم سيجبر الكثير من الوافدين على المغادرة

قرار جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين، من خلال سعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وقد كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها ستبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.

وأوضحت الوزارة السعودية أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم االسنة الأولى من صدور القرار.وبينت الوزارة السعودية أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات السعودية تُحطم أحلام المغتربين.. صدور قرار صادم سيجبر الكثير من الوافدين على المغادرةبين يديك..8 علاجات منزلية مذهلة لتهدئة السعال و التهاب الجيوب الأنفية بشكل طبيعي

السبت، 4 نوفمبر 2023 الساعة 13:59 مساءً

يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا. والأسباب الأكثر شيوعا للسعال هي: - تهيج من مصادر مثل دخان السجائر أو الملوثات - الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية - الحساسية - الأزمة - أمراض فيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا وإذا استمر السعال لديك بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو نتيجة لتهيج، فإليك ثماني نصائح للمساعدة في علاجه في المنزل.

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