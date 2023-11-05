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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها



يعتقد المدرب البدني الشهير جاستن أغوستين، أن هناك "طريقة عسكرية" يمكن للأفراد استخدامها للنوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم. ووفقًا لأغوستين، إذا تبع الأفراد هذه التقنية بشكل صحيح، فإن 96% منهم سيجدون أنفسهم نائمين في غضون دقيقتين فقط.

التقنية المذهلة للنوم يقول أغوستين، إن هذه التقنية تم تطويرها أساسًا للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى أقصى تركيز أثناء عملهم، وهم يعلمون جيدًا أن قلة النوم يمكن أن تقلل من تركيزهم بشكل كبير. هذه التقنية تهدف إلى تهدئة الجسم بشكل منهجي والاسترخاء تدريجيًا.الخطوات الأساسية لتطبيق هذه التقنية، يجب على الشخص أولاً البدء بتهدئة الجسم من الرأس إلى القدمين بشكل تدريجي. يمكن أن تتضمن هذه الخطوة إرخاء العضلات في الجبهة، والعينين، والفك، والتركيز على التنفس.

طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها