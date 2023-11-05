شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العشبة التي ادهشت اطباء الأسنان من قوتها الرهيبة على تبييض الاسنان وازالة الصفار خلال ساعات فقط ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �بييض الأسنان بالأعشاب لها مفعول رائع للحصول على اسنان نظيفة بيضاء خالية من اللون الاصفر المنفر والمشوّه لاطلالتك الجمالية حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من الاعشاب أكثر آمانا من المواد الكيماوية وأقل تكلفة من مساحيق تبييض الاسنان. اليك من "هي" افضل الاعشاب لتبييض اسنانك: وصفة الكركم عشبة الكركم فعالة جدا في تبييض الاسنان. ويتم استخدام مطحونها الناعم مع بيكربونات الصودا ويتم فرك الاسنان بالخلطة لحوالي 3 دقائق من ثم يتم المضمضمة بالماء. استخدمي الخلطة مرتين فقط في الاسبوع الى ان تحصلي على النتيجة المرغوية من ثم داومي على تنظيف اسنانك يوميا بمعجون الاسنان العادي للمحافظة على صحتهم ومنع التسوس. ورق المريمية إسحقي القليل من ورق نبات المريمية وأضيفي إليها بعض ملح الطعام وإفركي الاسنان بها. تفيد الميرمية فى ازالة الجير وطبقة البلاك من الاسنان وتعمل على تبييضهم، كما تعمل هذه الوصفة على مقاومة التسوس وتعطر الفم. عشبة النعناع يعمل النعناع تبييض الأسنان من خلال طحن بعض أوراق النعناع اليابسة او الخضراء ومزجها مع قليل من زيت الزّيتون. ضعي المزيج على الفرشاة وافركي به الاسنان جيدا. تمنحك هذه الوصفة ايضا رائحة فم ة جميلة. عشبة الغار قومي بحطن بضع وريقات من عشبة الغار مع قشر البرتقال واضيفي عليها بضع نقاط من زيت جوز الهند، من ثم افركي اسنانك بالخلطة لمدة دقائق. تعتبر هذه الوصفة من أفضل الخلطات المبيّضة للأسنان..

كانت هذه تفاصيل خبر العشبة التي ادهشت اطباء الأسنان من قوتها الرهيبة على تبييض الاسنان وازالة الصفار خلال ساعات فقط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.