لن تصدق" نتيجتها .. أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير جداً

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عدن - ياسمين التهامي - �ع إستخدام الهاتف بشكل متكرر وبصورة كبيرة وبدون قيود فقد أثبتت بعض الدراسات الأخيرة أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على المخ، وقد تلاحظ في بعض الأحيان أنك بدأت تنسى كثيراً وأن المخ بدأ يتأثر بهذه الموجات الصادرة من الهاتف، ولهذا يجب إيجاد حلول لهذا الأمر، ويمكن تجنب حدوث أي آثار غير صحية على المخ بواسطة الطعام، نعم كما قرأت عزيزي القارئ “الطعام” فتناول الطعام الصحيح ومعرفة فوائده قد تنقذك من أمراض مزمنة وخطيرة ويمكن أن تعزز من قدرتك على التذكر وتفادي حدوث تدهور للمخ .أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة في بعض الأحيان قد نتعرض للتوتر والكثير من الضغط العصبي والنفسي، ولذلك فإن رد فعل الجسم هو أن يقوم بإطلاق السيتوكينات المسببة للالتهابات، وهذا يدفع الجهاز المناعي إلى النشاط لمحاربة تلك الالتهابات، وعند هذه النقطة يأتي دور للعناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون المفيدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد جهاز المناعة على أن يؤدي دوره بشكل فعال وبالتالي حماية المخ من أي آثار تتسبب في تدميره، وهناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على ذلك ومنها: 1- الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على فيتامين “K” والعناصر الغذائية التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 2- الجوز أو عين الجمل: الجوز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ بشكل كبير وفعال، فهو غني بفيتامين “E” والأوميغا-3 والنحاس والمنجنيز والألياف المفيدة لصحة المخ. 3- سمك السالمون: هو مصدر طبيعي للأوميغا-3 التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على صحة خلايا المخ، فهو من أفضل الأطعمة التي تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة نشاط المخ. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 4- البيض: وهو من العناصر الغذائية الأساسية التي تقوم به الناقلات العصبية بالمخ، كما أنه يحتوي على الكوليستيرول المفيد لخلايا غشاء المخ، ويوفر مضادات الأكسدة التي تحمي المخ، ومصدر أساسي للبروتين الحيواني. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 5- الكركم: وهو يقوم بدور المنشط للجزء الخاص من الحمض النووي المسؤول عن مقاومة الالتهابات فهو من التوابل المفيدة جدا لصحة المخ والذاكرة، ويمكن استخدامه أيضا كمشروب مع اللبن لزيادة العناصر الغذائية الداخلة للجسم وبالتالي الاستفادة القصوى منها. عدن - ياسمين التهامي - �ع إستخدام الهاتف بشكل متكرر وبصورة كبيرة وبدون قيود فقد أثبتت بعض الدراسات الأخيرة أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على المخ، وقد تلاحظ في بعض الأحيان أنك بدأت تنسى كثيراً وأن المخ بدأ يتأثر بهذه الموجات الصادرة من الهاتف، ولهذا يجب إيجاد حلول لهذا الأمر، ويمكن تجنب حدوث أي آثار غير صحية على المخ بواسطة الطعام، نعم كما قرأت عزيزي القارئ “الطعام” فتناول الطعام الصحيح ومعرفة فوائده قد تنقذك من أمراض مزمنة وخطيرة ويمكن أن تعزز من قدرتك على التذكر وتفادي حدوث تدهور للمخ .أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة في بعض الأحيان قد نتعرض للتوتر والكثير من الضغط العصبي والنفسي، ولذلك فإن رد فعل الجسم هو أن يقوم بإطلاق السيتوكينات المسببة للالتهابات، وهذا يدفع الجهاز المناعي إلى النشاط لمحاربة تلك الالتهابات، وعند هذه النقطة يأتي دور للعناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون المفيدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد جهاز المناعة على أن يؤدي دوره بشكل فعال وبالتالي حماية المخ من أي آثار تتسبب في تدميره، وهناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على ذلك ومنها: 1- الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على فيتامين “K” والعناصر الغذائية التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 2- الجوز أو عين الجمل: الجوز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ بشكل كبير وفعال، فهو غني بفيتامين “E” والأوميغا-3 والنحاس والمنجنيز والألياف المفيدة لصحة المخ. 3- سمك السالمون: هو مصدر طبيعي للأوميغا-3 التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على صحة خلايا المخ، فهو من أفضل الأطعمة التي تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة نشاط المخ. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 4- البيض: وهو من العناصر الغذائية الأساسية التي تقوم به الناقلات العصبية بالمخ، كما أنه يحتوي على الكوليستيرول المفيد لخلايا غشاء المخ، ويوفر مضادات الأكسدة التي تحمي المخ، ومصدر أساسي للبروتين الحيواني. لن تصدق نتيجتها....أطعمة في كل بيت تحسن صحة المخ وتقوي الذاكرة في وقت قصير 5- الكركم: وهو يقوم بدور المنشط للجزء الخاص من الحمض النووي المسؤول عن مقاومة الالتهابات فهو من التوابل المفيدة جدا لصحة المخ والذاكرة، ويمكن استخدامه أيضا كمشروب مع اللبن لزيادة العناصر الغذائية الداخلة للجسم وبالتالي الاستفادة القصوى منها.

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