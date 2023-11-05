شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل رجيم "الزبادي والليمون" قبل النوم لخسارة 7 كيلو أسبوعيا بدون حرمان من الأكل"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجيم الزبادي والليمون تخسروا 7 كيلوغرامات في أسبوع يبحث الكثير بعد اكتساب وزن زيادة على طريقة لخسارة هذا الوزن ولكن يبحثون عن طريقة سهلة تمكنهم من خسارة هذا الوزن في وقت قليل ولذلك فقد أتينا لكم بهذا الدايت دايت الزبادي والليمون يساعد في خسارة الوزن وإذابة دهون البطن خاصه ويمكنكم من خسارة اكثر من 3 كيلوجرامات في أسبوع واحد فقط، تابعوا معنا لنقدم لكم طريقه تطبيقكم هذا الدايت والنصائح اللازم اتباعها مع تطبيقه.

رجيم “الزبادي والليمون”:

يجب عليكم شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميا، يجب عليكم منع السكر الأبيض تماما، يجب عليك ممارسة الرياضة على الأفل نصف ساعة مشي يوميا، من الأفضل تنظيم مواعيد نومك والاستيقاظ والنوم مبكرا فهذا يساعد على ضبط حرق الجسم للدهون.

كيفية تطبيق دايت الزبادي والليمون :

اولا الفطور :

عباره عن كوب من الشوفان مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي وكوب من الفاكهه

او 3 قطع صغيره من عجة البيض

خضار

وقطعة من الخبز الأسمر

ثمرة موز

ثانيا الغداء :

عبارة عن قطعة لحم ستيك متوسطة الحجم ويمكن التنوع ما بين اللحم او الدجاج او السمك

مع طبق من سلطة الخضار

قطعة من الخبز الأسمر

سناك :

يمكنكم تناول سناك عبارة عن كوب من الشاي او القهوة او الاعشاب وتكون خالية من السكر

ثالثا العشاء :

عباره عن كوب من اللبن الزبادي مع عصير ليمون

لماذا سمي هذا الدايت بهذا الاسم

سمي دايت الزبادي والليمون لاحتوائها على وجبه كامله عباره عن زبادي وليمون وهي وجبة العشاء تحتوي على الزبادي لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يعمل على تفكيك الدهون وغني أيضا بالبروتين الذي يمنع الشعور بالجوع والليمون أيضا محفز للجهاز الهضمي ويعمل على حرق الدهون وتخليص الجسم من السموم اتبعوا هذا الدايت وانبهروا من النتائج بأنفسكم نتمنى لكم صحة جيدة والتخلص من الوزن الزائد بأمان.

تعمل المياه علي حرق الدهون بشكل اسرع حيث إنها تزيد من معدل الحرق وتعطي للجسم حيوية ونشاط وتمنع الترهلات أثناء عملية التخسيس، كما عليك شرب ما لا يقل عن 6 كوب ماء يوميا خاصة في حالة اتباعك لنظام غذائي رياضي، حيث أن عند ممارستك للرياضة تفقد الكثير من مياه الجسم بسبب التعرق فعليك شرب المياه لتعويض المياه المفقودة من الجسم.