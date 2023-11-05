شكرا لقرائتكم خبر عن سورةمن القرآن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع قرائتها السحر..تعرف عليها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من: اليمن الآن

كانت هذه تفاصيل خبر سورةمن القرآن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع قرائتها السحر..تعرف عليها الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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