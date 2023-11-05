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عدن - ياسمين التهامي - "مصر تكشف عن كنزها الضخم وتهزم السعودية والإمارات لتصبح الأقوى والأغنى في الخليج"

أعلنت شركة التوس، الشركة العاملة في مجال التعدين واكتشاف الذهب، عن اكتشافها جبالاً من الذهب في الصحراء الشرقية. وأكدت الشركة أنه تم اكتشاف 14 عملاً يدويًا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر. وتبلغ أبعاد هذه الأعمال 30 مترًا في العرض و 100 متر في الطول، وقد تمت عمليات التنقيب الميكانيكية على نطاق واسع. وتم تأكيد أكثر من 50 عملية استخراج للذهب الصخري الصلب حتى الآن. وما زال هناك حوالي 35 هدفًا يتعين تقييمها بواسطة التكنولوجيا عن بعد.

وتم اكتشاف الصخرة الذهبية في جبل أم عرادة ووادي دبور. وقال ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لشركة Altus: "نحن سعداء للإعلان عن اكتشاف 14 عملًا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي بعد الاستكشاف الأخير الذي أجراه الفريق الميداني المصري التابع للشركة. وهناك 35 هدفًا إضافيًا لم يتم زيارتها بعد".

أعلنت الشركة في بيان أنه تم الإعلان في سبتمبر عن اكتشاف 37 صخرة صلبة عبر مشروعي الذهب في جبل أم عرادة ووادي دبور. وتزيد هذه الاكتشافات الحديثة من العدد الإجمالي لأعمال الذهب الصخري الصلبة المكتشفة حتى الآن في مشاريعنا في مصر إلى 50.

اكتشف مستكشفو المعادن في أستراليا كنزًا نادرًا ومثيرًا بسبب قيمته الهائلة. عثروا على صخرتين تغطيهما قطع من الذهب ومن المتوقع أن تصل قيمة كل منهما إلى ملايين الدولارات. وأوضحت شركة "إر إن سي" الكندية المتخصصة في التنقيب عن المعادن أن القطعة الأكبر تزن 95 كيلوجرامًا ومن المرجح أن يكون غطاؤها من الذهب أكثر من 68 كيلوجرامًا.

أثارت أنباء اكتشاف الكنز اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام الصينية. تم اكتشاف ما مجموعه 285 قطعة من العملات الذهبية في الضريح الذي يعود تاريخه إلى عهد أسرة هان الغربية. وقال مدير فريق خبراء الآثار إن هذا يعد أكبر اكتشاف لمقبرة من عهد أسرة هان من حيث عدد العملات الذهبية، وتزن كل قطعة من تلك العملات حوالي 250 جرامًا.

أعلنت الشركة أنها استخرجت ذهبًا بقيمة تصل إلى 11 مليون دولار في منجم كالجوري جنوبي أستراليا خلال الأسبوع الماضي. وعثرت الشركة على صخرة أخرى تزن 63 كيلوجرامًا وتغطيها كمية من الذهب تقدر بـ45 كيلوجرامًا وبالتالي فإن سعرها يقارب مليوني دولار.

تستخرج شركات المعادن عادة جرامين اثنين من كل طن من الصخور في أستراليا، ولكن الشركة الكندية أعلنت أنها استخرجت مؤخرًا 2200 جرام من كل طن. وأشار خبير إلى أنه من النادر جدًا استخراج هذه النسبة الذهبية من الصخور.

أوضح المسؤول التنفيذي للشركة الكندية أن الصخرة الكبرى ستعرض في مزاد علني. واكتشف فريق من خبراء الآثار كنزًا من الذهب يعود تاريخه لـ2000 عام في ضريح أول أمير لهايهون، وهو اسم قديم لمملكة صغيرة في مدينة نانتشانج عاصمة مقاطعة جيانجشي.