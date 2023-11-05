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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يهدي الملك سلمان سيارة باهظة الثمن.. هل شاهدت مثلها من قبل؟

عادت السيارة "دسمان" إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، من جديد بعد أن أهداها له العميد متقاعد عبدالرحمن بن ناصر العبري.

واستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق العميد متقاعد عبدالرحمن بن ناصر العبري، الذي أهدى له درعاً تذكارية، تحمل صورة سيارة قديمة للملك سلمان، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في قصر العوجاء بمدينة الرياض.وقال العبري: "إن زيارتي للملك سلمان جاءت بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان خلال زيارته متحفي الخاص في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم لإعطاء الملك معلومات عن السيارة التي تحمل اسم دسمان، وكيف حصلت عليها، وسبق أن أهديتها له عام 1426هـ، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض".

وأضاف: "كانت هذه السيارة موجودة في منطقة القصيم بالقرب من منطقة مهد الذهب، وكانت قديمة، ولا تعمل، وقد صُنعت عام 1955م، وتأكدت من أن استمارتها باسم الملك سلمان، فاشتريتها عام 1415هـ، من أحد المواطنين الذي وصلت إليه بعد أن اشتراها مواطن آخر من أحد مرافقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم نقلتها بعد ذلك إلى محافظة الخبراء، وقمت بصيانتها، واشتريت لها قطع غيار من أمريكا، وجهزتها حتى اشتغلت، وشاركت فيها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 19و20".

وأوضح العبري، أن متحفه "مركز العبري للتراث والسيارات القديمة، يضم حوالي 100 سيارة قديمة، يعود تاريخ بعضها إلى عام 1946م، 50 سيارة منها تعمل، و50 أخرى تتطلب إعادة تجهيز وإصلاح، مشيراً إلى أن السيارة "دسمان" تعد من أغلى السيارات التي ضمها المتحف، حيث كانت سبباً للقائه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.