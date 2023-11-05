شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تجربة مدهشة: ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الماء والليمون على الريق بشكل دائم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضية شيوعًا ورغبةً بين الناس، وذلك بسبب لونه الجذاب ورائحته ومذاقه المميز. يعود أصل شجرة الليمون إلى شمال غرب الهند ولكن موطنها الأصلي لا يزال مجهولًا.

أما الماء فهو المفتاح الأساسي لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. لا يمكن للإنسان البقاء حيًا دون شرب الماء إلا لفترة قصيرة. يشكل الماء 75% من جسم الأطفال الرضّع و55% من أجسام البالغين، مما يعني أنه ضروري لتوازن خلايا الجسم.

لا توجد دراسات علمية تبين فوائد شرب الماء والليمون على الريق، ولكن هذا المشروب يتكون بشكل أساسي من الماء المضاف إليه بعض شرائح الليمون، مما يعني أنه يجمع بين فوائد الماء والليمون معًا. يمكن للماء أن يساعد على خسارة الوزن من خلال زيادة الشعور بالامتلاء وتعزيز عملية الأيض وتحسين المزاج والذاكرة. كما يساعد على تخفيف الإمساك ويرفع من كفاءة أداء التمارين الرياضية.

يعتبر الليمون من الفواكه الصحية التي تحتوي على العديد من المركبات الكيميائية النباتية. يتميز الليمون بانخفاض محتواه من السكر وعلى الرغم من أن كمية المركبات الكيميائية النباتية في الليمون قليلة، إلا أن تناوله مع الأطعمة النباتية الأخرى التي تحتوي على كميات جيدة من هذه المركبات يعد طريقة صحية للحصول على نظام غذائي أفضل.

يمكن أن يوفر هذا المشروب نفس الفوائد التي تم ذكرها سابقا؛ حيث يمكن شرب الماء مع الليمون، سواء أكان بارداً أو دافئاً.

فوائد شرب الماء مع شرائح الليمون تضاف شرائح الليمون عادةً لإضفاء نكهة مستساغة للماء وزيادة الكمية المستهلكة منه، كما قد يساعد ذلك على إضافة بعض العناصر الصحية للماء مثل فيتامين ج، ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، ومن الجدير بالذكر أن شرب الماء مع شرائح الليمون خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد يساهم في تعزيز امتصاص الحديد منها.

يعتبر شرب الماء مع الليمون آمناً.

يعتبر الليمون شديد الحموضة، وبالتالي قد يسبب استهلاكه بشكل دائم حدوث بعض الضرر في الأسنان. ومع ذلك، يمكن حل هذه المشكلة ببساطة من خلال شرب الماء والليمون باستخدام قشة الشرب لتجنب ملامسته للأسنان، بالإضافة إلى غسل الفم بالماء بعد تناوله لتخفيف هذه الآثار الجانبية. كما يفضل الانتظار بعد تناوله مدة ساعة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة لأن تنظيفها ضمن بيئة حامضية قد يؤذي مينا الأسنان..