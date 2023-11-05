شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فازت بلقب ملكة جمال لبنان.. إعلامية لبنانية تعتزل المهنة بعد زواجها من أمير سعودي شهير (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فازت أصلاً بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2000. دخلت ناتالي معمري مجال الإعلام وقدمت العديد من البرامج قبل أن تقرر الابتعاد عن الأضواء والاعتزال في عام 2006 بعد زواجها من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز.بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الخارجية ونجل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وأنجبت منه ابنتان الأميرة لانا والأميرة نايا.

ولا يزال الجمهور يتذكر جمال ناتالي الذي اشتاق لها بعد أن كانت من أبرز الوجوه التي ظهرت على الشاشة.

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