شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة طبية تحذر مرضى القلب من تأثير خطير لهذه الأجهزة على حياتهم.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت دراسة طبية من تأثير ارتداء الأجهزة التكنولوجية الذكية مثل الساعة الذكية والميزان الذكي وغيرها من أجهزة التقنيات الحديثة على مرضى اضطراب ضربات القلب، خاصة الذين أجروا عمليات لتركيب أجهزة لتنظيم ضربات القلب أوعلاج رجفان وقصوره .

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة «يوتا» الأمريكية، ونشرت اليوم الأربعاء، في مجلة ساينس نيوز أن استخدام الأجهزة الذكية يعرقل عمل الأجهزة الطبية التي تعمل على علاج مشكلات قصور القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب والرجفان وتنظيم تزامن ضربات القلب، بل وأن تلك الخطورة قد تؤدى للوفاة.

ونقلت الدراسة عن البروفيسور سانشيز تيرونيس قوله لقد قمنا من خلال الدراسة بعمل محاكاة من خلال منصة عمل للكشف عن تدخلات هذه الأجهزة التقنية على عمل أجهزة علاج قصور القلب، الأمر الذي دفعنا لإرسال هذا التحذير لكل مراكز مرضى القلب الذين يرتدون هذه الأجهزة».

وأضاف البروفيسور سانشيز أن الدراسة كشفت عن أن هذه الأجهزة الذكية تستخدم تقنيات الاستشعار التي تبعث إشارات كهربية صغيرة غير محسوسة تمر خلال الجسم ويمكنها قياس الكثافة العظمية وكتلة الدهون من خلال هذا التيار الكهربي.

وأوضح البروفيسور أن «التيار الكهربي غير المحسوس يعرقل عمل الأجهزة الطبية المزروعة في القلب، وخاصة جهاز تنظيم ضربات القلب، ويسبب خللًا في عملها بشكل صحيح، ما يعرض حياة المرضى للخطر.

واشار سانشيز، إلى أن مراكز علاج القلب تقوم بالفعل بتحذير المرضى من التعرض لمجال مغناطيسي أو وضع أجهزة المحمول بالقرب من الصدر في حالة خضوعهم للعلاج بأجهزة تنظيم على القلب»، مضيفاً أن هذه الدراسة تعد خطوة أولى نحو الوقوف على هذه المخاطر، وأنه هناك حاجة ماسة لإجراء مزيد من الدراسات للتأكد من حجم المخاطر بشكل أكبر..