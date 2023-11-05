تعرف على هوية الزوجة الوحيدة التي أنجب منها الملياردير السعودي الوليد بن طلال ولم ينجب من غيرها؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - زوجات الملياردير السعودي ’’الوليد بن طلال‘ توفيت الأميرة دلال بنت سعود إثر معركة شرسة مع مرض السرطان وقد تدهورت صحة الأميرة دلال، التي كانت زوجة ابن عمها الملياردير ورجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال، في الساعات الأخيرة قبل إعلان الأسرة وفاتها ,وأعلنت مؤسسة الملك سعود الرسمية المهتمة بقصتها، وفاة الأميرة دلال عبر تويتر، وقالت في نعي مقتضب: ‘نحزن على أختنا العزيزة الأميرة دلال بنت سعود التي وافتها المنية اليوم” ونقدم تعازينا إلى أبناء وبنات الملك سعود وإخوته الأمراء منصور وعبد الله وتركي والوليد وأبناؤه الأميران خالد وريم بن الوليد بن طلال . دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (والدة خالد وريم). الأميرة ايمان السديري . الأميرة جميلة بنت عبدالله بن فايزالشهري . الأميرة خلود مليح العنزي. الأميرة مها ال سعيّد التميمي.ا لأميرة ريوف خالد ال سقيان المطيري. الأميره أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي. الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي. ولد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم. في العام 2004، أدرجت مجلة فوربس، الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم، بثروة تقدر ب 21 مليار دولار..

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