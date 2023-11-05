شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل حلوى الإكلير اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقة عمل حلوى الإكلير اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزلحلوى الإكلير من الحلويات الفرنسية المشهورة وتعرف بطعمها اللذيذ وقوامها الهش، وهى على شكل أصابع يتم حشوها بالكريمة أو الشكولاتة، وتقدم دائماً في المناسبات والأعياد، ويقبل على تناولها الأطفال بكثرة، فهي تعطي للجسم الطاقة والحيوية، وتقدم على وجبة الفطار ومع كوب من الشاي أو الحليب، ويتم تحضيرها من مكونات بسيطة ولا تستغرق وقت طويل في تجهيزها، سوف نتعرف من خلال موقع بوابة الصبح الإخباري، على طريقة عمل حلوى الإكلير اللذيذة بخطوات سهلة بالمنزل. مقادير عمل الإكلير الهش سوف نعرض لكي اليوم بعض المكونات البسيطة التي تساعدك على صنع الحلوى بكل سهولة وهى كما يلي:- كوب ونصف من الدقيق. رشة ملح. كوب ونصف من الماء. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكعب من الزبدة. 3 حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيلا. كوب من الشكولاتة النوتيلاً. طريقة التحضير سوف نتعرف على معكم اليوم على طريقة تحضير حلوى الإكلير الهشة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- أولاً نحضر وعاء ونضع به الماء، ثم نضعه على النار حتى يغلي. بعد ذلك نضيف الزبدة، والملح ونقلب جيداً حتى يغلي الماء تماماً. نضيف الدقيق والبيكنج بودر على الماء المغلي ونقلب بسرعة حتى يتعصج الدقيق. نستمر في تقليب الخليط حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم برفع الوعاء من على النار ونترك العجين حتى يبرد تماماً. ثم نضيف البيض والفانيليا على العجين ونعجن برفق حتى يختفي البيض تماماً. نحضر المضرب الكهربائي ونخفق البيض مع العجين جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. نحضر قمع الحلواني ونضع به العجين، ثم نحضر صينية كبيرة ونمسحها بقليل من الزبدة. نشكل العجين على هيئة أصابع متوسطة الحجم، وندخلها الفرن على نار متوسطة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بغمس الأصابع في خليط الشكولاتة. سر نجاح حلوى الإكلير بالمنزل عند تحضير الحلوى بالمنزل يجب عليكي سيدتي إتباع بعض النصائح التي تجعلك تصنعي حلوى لذيذة مثل الجاهزة تماماً، يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها، قبل إضافة الدقيق يفضل نخله جيداً، كما يفضل إضافة الدقيق على ماء مغلي حتى يتعصج العجين تماماً، استخدمي الزبدة يعطي للعجين قوام ناعم وطري، يفضل إضافة البيض بعد أن يبرد العجين تماماً.