شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين من فتيات السعودية مهدادت بمرض قاتل لا شفاء منه لن تصدق ما هو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إخصائية الطب الوقائي الدكتورة ندى منشي عبر وزارة الصحة السعودية، أنهم وجدوا 10 ملايين فتاة مهددة بالإصابة بسرطان عنق الرحم في المملكة، وبلغ عدد الوفيات من النساء بسرطان عنق الرحم في المملكة 179 وفاة من أصل 358 مصابة وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

وأوضحت أن فيروس الورم الحليمي البشري هو المتسبب الأساسي لسرطان عنق الرحم، وأن 80% من البشر معرضون لهذا الفيروس في حياتهم. وهو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، لذلك أتاحت وزارة الصحة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من الإصابة لكافة الأعمار

..وكشف استشاري الأورام الدكتور صبحي أحمد، أن سرطان عنق الرحم هو نمو غير طبيعي للخلايا التي توجد في عنق الرحم خصوصًا عند التقاء المهبل قناة الولادة بالجزء العلوي من الرحم و99% من الحالات ترتبط بعدوى (الورم الحليمي البشري HPV) وهو فيروس شائع جدا وعالي الخطورة وينتقل عن طريق التلامس الجلدي.وأضاف الدكتور صبحي، أن هناك عوامل منها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV وهو عامل الخطر الرئيسي لسرطان عنق الرحم، أيضا الإصابة بفيروس الإيدز وهو أحد المسببات للإصابة كذلك استخدام حبوب منع الحمل لسنوات عدة، إضافة إلى التلامس الجلدي والاتصال الجنسي، والتدخين عند النساء.