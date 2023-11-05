شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب زوجته.. والمفاجأة لماذا لا يستطيع تطليقها! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية، قصة لزوج سعودي ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجته وشخصيتها الشديدة.

وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت".

وأضاف: "وضح الرجل في الدعوى، أن زوجته شديدة الشخصية، وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال".

وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر، وانتهت القضية انتهت ورجع الزوج وزوجته لبعضهم"..