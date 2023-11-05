شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. صور من داخل قصر ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" الأفخم والأغلى في العالم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قبل أن يشتري الأمير السعودي وولي عهد المملكة محمد بن سلمان هذا القصر، كانت كيم كارداشيان تعتبره مكاناً رائعاً لزفافها حيث تتميز بالنافورة الذهبية والتماثيل الرخامية والحدائق بمساحة 57 فدان.

وقد اشترى ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان قصر شاتو لويس الرابع عشر في فرنسا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار واعتُبرت حينها بأنها أغلى منزل في العالم منذ عام 2015.

وقد تم بناء هذا القصر على طراز القلاع الفرنسية في القرن السابع عشر بينما أعاد المهندس عماد خاشقجي بنائها بوسائل الراحة بما يتناسب مع حياة القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التحكم في النوافير وأنظمة الصوت والإضاءة وتكييف الهواء بواسطة تطبيقات آيفون.

ويبدو القصر من الخارج مثل قصر فرساي يعود للقرن السابع عشر ولكنه في الواقع مبنى جديد بعد أن قام المهندس عماد خاشقجي بإعادة تصميمه.

وأهم ما يميز هذا القصر هو غرفة التأمل وهي غرفة زجاجية تحت الماء يمكن من خلالها مشاهدة أسماك الحفش والكوي بالإضافة إلى تمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام كارارا باهظ الثمن وهو موجود في الحديقة مساحتها 57 فدان.

وتوجد أجنحة فيها 10 غرف النوم وغرفة استقبال ضخمة مع سقف قبة مطلية بارتفاع 15.8 متر ومكتبة وقبو لتخزين المشروبات تتسع ل3000 برميل كما يحتوي على مسبح داخلي وخارجي، وغرفة سينما خاصة وملعب اسكواش وغرفتي الرقص وملهى ليلي.

من المؤكد أن ولي عهد المملكة العربية السعودية ليس غريباً على شراء الممتلكات الباهظة حيث قام أبضاً بشراء اليخت الفاخر بقيمة 500 مليون

الباهظة حيث قام أبضاً بشراء اليخت الفاخر بقيمة 500 مليون دولار ولوحة ليوناردو دا فينشي سالفاتو موندي ب432 مليون دولار.

شاهد.. صور من داخل قصر ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" الأفخم والأغلى في العالم!.