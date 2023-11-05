الحديدة.. رابطة حقوقية تطالب بإطلاق سراح عشرات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي والقوات المشتركة

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم الأحد، بإطلاق سراح عشرات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية وسجون القوات المشتركة.



وقالت الرابطة في بيان عقب وقفة احتجاجية لها "تستمر معاناة أبنائنا المختطفين في السجون منذ سنوات، ويستمر معها الخذلان لقضيتهم بالمماطلات والوعود البطيئة التنفيذ، ومع إطالة أمد الاحتجاز يزداد وضعهم في السجون سوءاً".



وأوضحت الرابطة أنها وثقت وجود (31) مختطفا من أبناء محافظة الحديدة في معتقلات جماعة الحوثي منهم (28) يعانون الأمراض وتدهور حالتهم الصحية، فضلا عن وجود سبعة مخفيين قسرا لدى الجماعة.



كما وثقت الرابطة اعتقال (10) مواطنين من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي (3) منهم يعانون المرض وسوء الخدمات الطبية في المعتقلات التي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.



وإذ حملّت الرابطة جماعة الحوثي والقوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين والمخفيين قسراً، فإنها دعت ومن منظور إنساني إلى إظهار المخفيين قسرا والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين وخاصة المرضى منهم.



وطالبت الرابطة في بيانها، المجتمع الدولي والإقليمي بلسعي الجاد والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وتبييض السجون.

