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عدن - ياسمين التهامي - بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة في دقائق معدودة حضريها بسرعة"!

الفطائر المحشية من الأطباق اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، حيث تتميز بطعمها الرائع وتنوع حشواتيها، كما أنها من الأطباق السهلة والسريعة التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، والفطائر المحشية السريعة هي نوع من الفطائر التي يتم تحضيرها باستخدام عجينة سريعة لا تحتاج إلى وقت طويل للاختمار، كما أنها يتم حشوها بمختلف أنواع الحشوات، مثل الجبن، واللحم، والدجاج، والخضروات، وغيرها.



طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة

تتكون الفطائر المحشية السريعة من المكونات التالية:

العجينة: دقيق، خميرة، ملح، ماء دافئ.

الحشوة: حسب الرغبة.

خطوات التحضير:

1. في وعاء، اخلطي الدقيق والخميرة والملح.

2. أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تتشكل عجينة متماسكة.

3. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

4. افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إلى شكل مستطيل.

5. ضعي الحشوة على العجينة.

6. لف العجينة على شكل رول.

7. قطعي الرول إلى قطع صغيرة.

8. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

9. اقلبي الفطائر حتى تتحمر من الجانبين.

10. قدمي الفطائر ساخنة.

نصائح عند عمل الفطائر المحشية

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي إلى العجينة حتى تصبح طرية أكثر.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى العجينة لتحسين نكهتها.

يمكنك استخدام أي نوع من الحشوات التي تفضلينها.

يمكنك طهي الفطائر في الفرن بدلًا من المقلاة.

يمكن تحضير الفطائر المحشية السريعة باستخدام عجينة البف باستري الجاهزة، مما يسهل ويختصر وقت التحضير، وإن الفطائر المحشية السريعة من الأطباق الرائعة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت، فهي لذيذة وسهلة وبسيطة.