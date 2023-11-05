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عدن - ياسمين التهامي - اليكٍ وصفة الزيوت السبعة للشعر هتغير شعرك 180 درجة وكمان آمنة على بناتك"!

الشعر هو تاج المرأة، ويسعى الجميع للحصول على شعر صحي وقوي ولامع، ونظرًا لكثرة العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة الشعر، مثل العوامل البيئية والضغوطات النفسية، فقد لجأت الكثيرات إلى استخدام الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، ومن أشهر الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر هي وصفة الزيوت السبعة، والتي تتكون من سبع زيوت أساسية لها فوائد عديدة للشعر، مثل ترطيبه وتغذيته ومنع تساقطه وتحفيز نموه.

فوائد وصفة الزيوت السبعة للشعر

تتمتع وصفة الزيوت السبعة بالكثير من الفوائد للشعر، ومن أهمها:

ترطيب الشعر وتنعيمه: تحتوي الزيوت السبعة على العديد من العناصر المرطبة، مثل الأحماض الدهنية والبروتينات، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

تغذية الشعر: تحتوي الزيوت السبعة على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تغذية الشعر وتقويته.

منع تساقط الشعر: تساعد الزيوت السبعة على تحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته، مما يساعد على منع تساقط الشعر.

تحفيز نمو الشعر: تساعد الزيوت السبعة على تحفيز نمو الشعر وتغذيته، مما يساعد على إطالة الشعر بشكل أسرع.

طريقة تحضير وصفة الزيوت السبعة للشعر

تتكون وصفة الزيوت السبعة من سبع زيوت أساسية، وهي:

زيت الزيتون: يحتوي على العديد من العناصر المرطبة والمضادة للأكسدة.

زيت الخروع: يحتوي على حمض الريسينوليك، والذي يساعد على تحفيز نمو الشعر.

زيت اللوز الحلو: يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تغذية الشعر وتقويته.

زيت جوز الهند: يحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

زيت الجرجير: يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه.

زيت الصبار: يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته.

زيت الجوجوبا: يحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

لتحضير وصفة الزيوت السبعة، اتبع الخطوات التالية:

احضر كميات متساوية من كل من الزيوت السبعة.

اخلط الزيوت معًا في زجاجة نظيفة وجافة.

اتركي المزيج لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

طريقة استخدام وصفة الزيوت السبعة للشعر

للاستخدام، قومي بتدليك فروة رأسك والشعر بالزيوت، من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الزيوت على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر، ويُنصح باستخدام وصفة الزيوت السبعة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح عند استخدام وصفة الزيوت السبعة للشعر

تأكدي من استخدام الزيوت الطبيعية 100%.

اتركي الزيوت على شعرك لمدة ساعة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر بعد استخدام الزيوت.

تجنبي استخدام الزيوت على الشعر الجاف، لأن ذلك قد يؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس.

تعد وصفة الزيوت السبعة من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، فهي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته ومنع تساقطه وتحفيز نموه.