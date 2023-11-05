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عدن - ياسمين التهامي - فوائد هامة لزيت الزيتون هتبهرك »!! … 7 فوائد هامة لا يمكن الاستغناء عنها للجسم بسبب زيت الزيتون!!

زيت الزيتون هو منتج طبيعي قديم ومفيد جداً للصحة البشرية، وهو جزء مهم من النظام الغذائي في البلدان البحر الأبيض المتوسط، يتم استخراج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون ويتميز بطعمه اللذيذ ورائحته الزكية ولونه الذهبي، ويعد زيت الزيتون من اكثر الاشياء الهامة والمفيدة لجسم الانسان والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولهذا فإننا سوف نتحدث في هذا المقال عن هذه الفوائد وكيفية تناوله و إليكم بعض الفوائد الصحية لزيت الزيتون.ما هي فوائد زيت الزيتون للجسم

مصدر جيد للدهون الصحية: زيت الزيتون يحتوي على دهون مونو غير مشبعة ودهون غير مشبعة متعددة اللاَّبنة التي تعتبر صحية للقلب، هذه الدهون تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وزيادة مستويات الكولسترول الجيد.

مضاد للالتهابات: زيت الزيتون يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تقليل التورم والالتهابات في الجسم، يمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب.

مضاد للأكسدة: زيت الزيتون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل فيتامين E وبوليفينولات، هذه المركبات تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم وتقليل احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة.

دعم صحة القلب: زيت الزيتون يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية، كما أنه يقلل من احتمالية تكون الجلطات ويعزز القلب الصحي.

دعم صحة الجهاز الهضمي: زيت الزيتون يعزز عملية الهضم ويساعد في منع الإمساك، كما أنه يحمي المعدة من التهيج والقرحات.

دعم صحة الجلد: زيت الزيتون يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية مفيدة للبشرة، يمكن استخدامه على البشرة لترطيبها وتغذيتها وحمايتها من الجفاف والتجاعيد.

دعم صحة العقل: بعض الأبحاث تشير إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يكون مفيداً للصحة العقلية ويساعد في الوقاية من الأمراض المعقدة مثل الزهايمر.