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عدن - ياسمين التهامي - 4 فوائد هامة لورق الغار بالنسبة للصحة وللجمال .. تابعي المقال وكيفية استخدامه!!

فوائد ورق الغار للصحة

تحسين عملية الهضم: ورق الغار يحتوي على مواد تساعد في تحسين عملية الهضم يمكن تناول فنجان من الشاي المحضّر من ورق الغار بعد الوجبات لتخفيف الانتفاخ والغازات وتحسين هضم الطعام.

تقوية الجهاز المناعي: ورق الغار يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات تعزز من قوة الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الأمراض.

تحسين صحة القلب: يمكن أن يساهم تناول ورق الغار في خفض مستوى الكولسترول في الدم وضغط الدم، مما يقلل من خطر الأمراض القلبية.

تقليل السكري: هناك أبحاث تشير إلى أن ورق الغار قد يساعد في تحسين تحكم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.فوائد ورق الغار للجمال

تنقية البشرة: يمكن استخدام ورق الغار لصنع مستحضرات تجميلية مثل الماسكات للبشرة يساعد ورق الغار على تنقية البشرة وتنظيف المسام، مما يسهم في تحسين ملمس البشرة وإعطائها مظهر صحي.

تعزيز نمو الشعر: بفضل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في ورق الغار، يمكن استخدامه لتعزيز نمو الشعر وتقويته.

علاج حب الشباب: ورق الغار يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب وتقليل البثور والرؤوس السوداء.طرق استخدام ورق الغار:

يمكن تحضير شاي ورق الغار بغلي بضعة أوراق منه في ماء ساخن، ثم تناول الشاي بانتظام للاستفادة من فوائده الصحية.

يمكن استخدام ورق الغار في تحضير الوجبات كنكهة وتوابل لإضافة نكهة لذيذة وفوائد صحية.

للاستفادة من فوائده الجمالية، يمكن تحضير ماسك طبيعي للبشرة باستخدام ورق الغار المطحون والماء، ثم وضعه على البشرة لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.