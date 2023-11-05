عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ردة فعل عاملة منزلية بعدما فاجأتها كفيلتها بتذكرة سفر للذهاب إلى بلدها لرؤية أبنائها!

الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 17:26

وثق مقطع فيديو ردة فعل عاملة منزلية بعدما فاجأتها كفيلتها بتذكرة سفر للذهاب إلى بلدها لرؤية أبنائها بعد غيابها عنهم 7 سنوات.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي العاملة وهي تقرأ تذكرة حجز الطيران، وبكت بشدة.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهرت العاملة وهي تجلس على الأرض وتواصل البكاء فيما احتضنها أطفال السيدة صاحبة المنزل.

وأشارت السيدة إلى أن العاملة، تغيبت 7 سنوات عن أبنائها، وفضلت عدم السفر لجمع قيمة التذاكر لبناء منزل لأسرتها، مشيرة إلى أنها قررت حجز تذكرة السفر للعاملة على نفقتها الخاصة لتجمعها مع أبنائها.

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