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عدن - ياسمين التهامي - صاروخ رونالدو بصل إلى إيطاليا .. واالمفاجأة الى من اهدى رونالدو هذا الصاروخ
سلطت المواقع الإيطالية الضوء على التسديدة الصاروخية التي أطلقها نجم وقائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي أسهمت في فوز فريقه بثنائية نظيفة على الخليج، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.
وقالت صحف إيطالية أن تألق رونالدو لا يتوقف، حيث ساعد النصر على التفوق أمام الخليج بهدف رائع بعيد المدى لم يترك لحارس مرمى الخصم أي فرصة، موضحة أن “صاروخ ماديرا” أهدى هدفه في شباك الخليج إلى شريكته، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، والتي كانت حاضرة في مدرجات ملعب “الأول بارك”.
يُذكر أن رونالدو يتصدر ترتيب هدافي بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 12 هدفًا، مع تقديمه 6 تمريرات حاسمة، ويحتل نادي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.