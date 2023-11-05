شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ رونالدو بصل إلى إيطاليا .. واالمفاجأة الى من اهدى رونالدو هذا الصاروخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صاروخ رونالدو بصل إلى إيطاليا .. واالمفاجأة الى من اهدى رونالدو هذا الصاروخ