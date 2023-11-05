شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالدوخة بعد تناول الحلويات؟.. إليك السر وراء ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشعر عديد من الأشخاص بالدوخة بعد تناول الحلوى، ما يسبب لهم الإزعاج وعدم الراحة، لكن هل تساءلت يومًا ما السر وراء ذلك؟

في السطور التالية، نذكر لكم سبب الشعور بالدوخة بعد تناول الحلويات، وفقًا لما أوضحته الدكتورة أسماء هشام، أخصائية التغذية العلاجية، عبر فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

قالت أسماء: "يرجع سبب الإصابة بالدوخة بعد تناول الحلوى إلى كمية السكر الموجودة في هذه الأطعمة تؤثر في مكان موجود بالمخ، يسمى (منطقة تحت المهاد Hypothalamus).

وتابعت: "وهي عبارة عن مجموعة من الأعصاب، تُنشط بسبب وجود مادة تسمى أوركسين".

وأضافت: "يسبب نشاط هذه المنطقة في تنظيم عمليات حيوية كثيرة جدا، منها الاستيقاظ والنوم".

وأوضحت: "لذا استهلاك السكر بكميات كبيرة يقلل خروج هذه المادة ويٌثبط عمل مادة أوركسين، وهي من الأعصاب الضرورية جدا، بالتالي تشعر بالدوخة والنعاس بعد استهلاك الحلوى".