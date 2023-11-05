شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى لمرضى السكري .. هذه المشروبات المنزلية تضبط مستوى السكر في الدم بنفس مفعول الأنسولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني مرضى السكرى من عدة اعراض وتسبب لهم مشاكل في حياتهم اليومية، منها الجفاف وهذا يسبب لهم العطش الكبير.

لذا يحتاج المريض بالسكري الي عصيرًا سريعًا يحارب العطش، يمكن تناوله بين الإفطار والسحور. يساعد المشروب على منع أعراض مرض السكري من الحدوث تدريجيًا، ويمكنكِ تناول المشروب مرة واحدة أو مرتين يوميًا.

3 المشروبات التي تساعد على تقليل الجفاف لمريض السكرى:

1. مشروب الكرفس والجزر والتفاح للحد من السكري المكونات: 2 ساق كرفس.

2 ثمرة من الجزر. 1 ثمرة من التفاح الأخضر. 3 سيقان من السبانخ. خطوات التحضير: اغسلي جميع المكونات جيدًا، وقشري الجزر والتفاح، وامزجي الخليط جيدًا في خلاط، واحصلي على مزيج متجانس منه، وإضافة جميع المكونات الأخرى في هذا الخليط.

2. مشروب أوراق المانجو لعلاج السكري أوراق المانجو تمتك العديد من الخصائص الطبية، وهي مفيدة جدًا لمرضى السكري، ووفقًا لكثير من الأطباء؛ تحتوي هذه الأوراق على معادن ومضادات أكسدة، يمكنها تحسين قدرة الخلية على امتصاص الأنسولين، وبالتالي علاج مرض السكري، ويعد هذا المشروب بمثابة مشروب طبيعي لإزالة السموم. مكونات المشروب:

خطوات التحضير: قومي بغلي أوراق المانجو النظيفة لمدة 15 دقيقة تقريبًا في الماء، واتركي الأوراق والماء في المقلاة طوال الليل، وتناولي كوبًا من المشروب بعد الإفطار مباشرة. 3. عصير الكراث لعلاج اعراض السكري منخفض في الصوديوم، ولا يحتوي على الدهون المشبعة أو الكوليسترول، الكراث مفيد بشكل استثنائي لمرضى السكري؛ كونه مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، جنبًا إلى جنب مع العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تشرب هذا العصير، وسيساعد هذا العصير على ضبط مستوى السكر في الدم.

المكونات: 1 ثمرة من الكراث. ثمرة من البنجر. خطوات التحضير: اغسلي الكراث، وضعيه في كوب يحتوي على الماء، غطي الكوب، واتركيه لمدة 24 ساعة، وتناولي كوبًا منه يوميًا.