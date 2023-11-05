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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للمبيدات.. 3 نباتات خارقة تطرد الناموس والذباب والعث والبق من المنزل خلال دقائق..(تعرف عليها)

ثمة حلول طبيعيّة لمكافحة البعوض أو الذباب الصغير أو الكبير منه. لتستمتعوا بسهراتكم في الهواء الطلق من دون إزعاج.تقضي الحيلة بأن تستعملوا النباتات التي تُبعد الحشرات بشكل طبيعيّ. ستشعرون بالراحة وتنعمون بالهدوء بعد توزيعها في أماكن استراتيجيّة على الشرفة أو في الحديقة!

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1. الحبق (الريحان)

يعتبر الحبق طارداً طبيعياً للبعوض (الناموس) والذباب.

قوموا بزراعة الحبق في أصص الزهور التي تضعونها في نقاط استراتيجيّة. يمكن وضعها على سبيل المثال على حافة النافذة، قرب الأبواب كما يمكن وضعها أيضاً في الخارج، في الأماكن التي تحبون أن تلجأوا إليها للاسترخاء.

والحبق نبتة عطريّة مثاليّة تضفي نكهة مثاليّة على السلطات والوصفات المعدّة باللحم وحتى الحساء.

وهناك فائدة إضافية إذ يمكنكم أن تستعملوا الحبق الأخضر لتعدّوا بأنفسكم سبراي مضاداً للحشرات! إليكم الوصفة:المكوّنات:

125 إلى 175غ من أوراق الحبق الخضراء مع السيقان

120 ملل من السبيرتو (الكحول المنزلي أو الطبي)

عبوة مزودة بسبراي (رشاش)

*طريقة الاستعمال:

قوموا بوضع أوراق الحبق الخضراء في وعاء كبير واسكبوا فوقها 120 ملل من المياه المغليّة

اتركوا الحبق منقوعاً بضع ساعات

بعدها أزيلوا الأوراق واعصروها فوق الوعاء كي تحصلوا على فائض الماء

ثم أضيفوا 120 ملل من السبيرتو إلى محلول الحبق والماء وامزجوا جيداً.

اسكبوا المزيج في عبوة برشاش واحفظوها في الثلاجة (البراد).

قوموا برش السبراي على الجلد عندما تخرجون إلى الحديقة أو الشرفة. تجنّبوا وضعه حول العينين والأنف والفم.إكليل الجبل

يعتبر إكليل الجبل طارداً طبيعياً للبعوض (الناموس) والعديد من الحشرات الأخرى التي تُضر بالخضار المزروعة

اعلموا أنّ ثمة العديد من أنواع إكليل الجبل الذي يمكن أن يُزرع في أصص على الشرفة أو في حديقة الأعشاب العطريّة.

كما يمكننا أيضاً أن نزرع هذه النبتة في أحواض لأنّ بعض أنواعها ضخمٌ نسبياً. يعشق كبار الطهاة استعمال هذه النبتة المنكّهة… بقدر ما تكرهها الحشرات!

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*طريقة الاستعمال:

النبتة في حدّ ذاتها وفسائلها طاردة فعّالة. ويمكنكم استعمالها لإعداد سبراي مضاد للحشرات في المنزل. إليكم الوصفة وهي سهلة جداً:

اغلوا ربع كيلو من إكليل الجبل المجفف في ليتر من الماء، من 20 إلى 30 دقيقة.

صفوا السائل في وعاء كبير لا تقل سعته عن 2 ليتر

ثم أضيفوا ليتراً من الماء البارد

بعدها ضعوا غطاءً على الوعاء واحفظوه في الثلاجة (البراد)

حين تخرجون إلى الخارج، ضعوا العلاج المضاد للحشرات في عبوات رشاشة صغيرة

تجدون أنّ رائحة إكليل الجبل القوية لم تعد تفوح من السائل المحفوظ في الثلاجة،