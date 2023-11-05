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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: رجل أعمال خليجي يشتري ساعة ب 130 مليون ريال سعودي ...هل تتوقع من هذا المعتوه ؟ الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 17:59 وثق الإعلامي محمد الدريم مقطع فيديو كشف خلاله عن شراء رجل أعمال خليجي ساعة بمبلغ 130 مليون ريال. وقال شخص ظهر مع الدريم خلال الفيديو: "بعت الساعة ب 32 مليون دولار ، حوالي 130 مليون ريال سعودي". وأشار إلى أنه يفضل عدم ذكر رجل الأعمال . لمشاهده الفيديو pic.twitter.com/jpwf99i3cu — فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) November 4, 2023