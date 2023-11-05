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شاهد: رجل أعمال خليجي يشتري ساعة ب 130 مليون ريال سعودي ...هل تتوقع من هذا المعتوه ؟

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: رجل أعمال خليجي يشتري ساعة ب 130 مليون ريال سعودي ...هل تتوقع من هذا المعتوه ؟

الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 17:59

وثق الإعلامي محمد الدريم مقطع فيديو كشف خلاله عن شراء رجل أعمال خليجي ساعة بمبلغ 130 مليون ريال.

وقال شخص ظهر مع الدريم خلال الفيديو: "بعت الساعة ب 32 مليون دولار ، حوالي 130 مليون ريال سعودي".

وأشار إلى أنه يفضل عدم ذكر رجل الأعمال .

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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