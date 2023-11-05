شكرا لقرائتكم خبر عن نوع توابل مضاد للأكسدة يحمي من السرطان والسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القرنفل من التوابل متعددة الاستخدامات التي تضيف نكهة مع توفير فوائد صحية أيضًا، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقتل البكتيريا.

وفيما يلي نرصد لكم في هذا التقرير 8 فوائد صحية لتناول القرنفل، وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

1.تحتوي على عناصر غذائية مهمة:

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فإن استخدامه لإضافة نكهة إلى طعامك يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة، إذا تحتوي ملعقة صغيرة (2 جرام) منه على: 1 جرام من الكربوهيدرات و1 جرام ألياف و 55% منجنيز و 2% فيتامين ك.

ويعد المنجنيز معدناً أساسياً للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية.

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة.

ومضادات الأكسدة هي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يساهم في تطور الأمراض المزمنة.

كما يحتوي أيضًا على مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة.

ووجدت دراسة أن الأوجينول يوقف الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة بشكل أكثر فعالية بخمس مرات من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، لذا فإن إدراجه في نظامك الغذائي إلى جانب الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة يساعد على تحسين صحتك العامة.

3. يساعد على الحماية من السرطان:

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد على الحماية من السرطان.

وجدت إحدى الدراسات المعملية أن مستخلص القرنفل ساعد على وقف نمو الأورام وتعزيز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

كما تبين أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان.

4. يقتل البكتيريا:

ثبت أن القرنفل له خصائص مضادة للجراثيم، ما يعني أنه يساعد على وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا.

وأظهرت إحدى الدراسات المعملية أن زيت القرنفل الأساسي يقتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي سلالة من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا للقرنفل تساعد على تعزيز صحة الفم.

كما وجد أن المركبات المستخرجة من القرنفل توقف نمو نوعين من البكتيريا التي تساهم في أمراض اللثة.

5. يحسن صحة الكبد:

تظهر بعض الدراسات أن القرنفل والمركبات التي يحتوي عليها قد تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الكبد.

6. تنظيم نسبة السكر في الدم:

المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد على تعزيز إنتاج الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.

7. يعزز صحة العظام:

القرنفل والمنجنيز الموجود به قد يساعد على زيادة كثافة المعادن في العظام.

8. يقلل من قرحة المعدة:

القرنفل وزيت القرنفل قد يزيدان إنتاج مخاط المعدة ويساعدان على الحماية من قرحة المعدة.