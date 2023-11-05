شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تظهر في الأنف تكشف عن ارتفاع الكوليسترول- توجه للطبيب فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع الكوليسترول من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأن لا يعرف المرضى أنهم مصابون به حتى يصابوا بمشكلات صحية خطيرة.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، هناك علامة واحدة تظهر في الأنف مؤشرًا على الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وهي عبارة عن اللويحات الصفراء، وهي عبارة عن نتوءات صغيرة أو ناعمة أو صفراء أو حمراء مليئة بالكوليسترول بالقرب من الأنف، وفقًا لصحيفة "Express"، وموقع "Time now news".

كما أنها علامة تحذيرية أيضًا على ارتفاع الدهون الثلاثية والدهون الأخرى في الدم.

لذا، من الضروري إذا لاحظت هذه العلامة، الذهاب للطبيب المختص فورًا.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، نظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون الأعراض المرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، يوصي الطبيب المختص بإجراء اختبار لتحديد مستوى الكوليسترول لديك.

هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

أخذ الدم من الذراعين.

اختبار وخز الإصبع.

- كيفية تفادي خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم؟

1. اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون الصحية، مثل الأسماك الدهنية كالسردين والمكسرات.

2. طهي الطعام بزيت جوز الهند.

3. التقليل من تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالدهون المشبعة.

4. تجنب استهلاك السكر المكرر.

5. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6. زيادة تناول البروتين.

7. شرب الشاي الأخضر.

8. زيادة تناول الألياف.