شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل مثيرة: فتاة سعودية تتسبب في وفاة خطيبها أثناء النظرة الشرعية وهذا مافعلته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت مراسم خطبة بإحدى القرى التابعة لمنطقة “الباحة” في السعودية، بنقل الشاب “الخاطب” للمستشفى بعد لحظات من النظرة الشرعية، وأصيب الشاب باختناق وضيق شديد في التنفس بعد لحظات قليلة أثناء الحصول على حقه في النظرة الشرعية، ما دفع أقارب الشاب والفتاة إلى نقله للمستشفى بشكلٍ عاجل.

حيث اتضح فيما بعد أن “العروس” أصابته بعينٍ بعد أن سرَّها منظره، وبحسب صحيفة "الوطن" تعود تفاصيل القصة إلى أن احد الشبان تقدم لخطبة فتاة، وكان قد طلب النظرة الشرعية بعد أن تم الإتفاق على تفاصيل الزواج، الأمر الذي جعله في تلك الحالة السيئة بعد ذلك.

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