شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صورتها عبر نظام أبشر.. عريس سعودي يطلق زوجته بعد أسبوع واحد من الزواج!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عريس سعودي أنه طلق زوجته بعد أسبوع واحد فقط من الملكة، وذلك بسبب النظرة الشرعية، موضحاً أنه لم يشاهدها قبل ذلك، واكتفى بمشاهدة صورتها عبر نظام أبشر، لكنه اكتشف أن شكلها الطبيعي مختلف تماماً عن تلك الصورة وأنه تعرض لخدعة كبيرة.

ويقول الرجل: “ انا تملكت قبل أسبوع وناوي اطلق، ماعندنا نظرة شرعية شفتها في صورة ابشر، وما عندنا امكانية لقاء او زيارة الا بعد الزواج فهذا غير مقبول”.

وأشار إلى أن هذا وفق عاداتهم وتقاليدهم، والحل :اطلقها أو اتزوج عليها”.