شاهد .. مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة سكاي نيوز بملابس جريئة وجمالها يجنن الشباب!! شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة سكاي نيوز بملابس جريئة وجمالها يجنن الشباب!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر المذيعة السعودية “مها عبدالله”، من أجمل المذيعات اللواتي ظهرن مؤخراً على الشاشات العربية، واستطاعت بجمالها والكاريزما التي تتمتع بها أن تجذب أنظار المشاهدين عبر شاشة قناة “سكاي نيوز” التي تعمل فيها.

ويصف الكثير من المشاهدين، المذيعة والفنانة مها عبدالله، بأنها من جميلات العرب، وتتمتع بجمالها ساحر وملامح جذابه، بالإضافة إلى الكاريزما والثقافة العالية التي تتميز بها عن بقية المذيعات على الساحة الإعلامية العربية.

وخلال الساعات الماضية أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور ومقاطع فيديو للإعلامية والفنانة السعودية مها عبدالله، حيث تغزل الكثير بجمالها ووصفوها بملكة جمال الأرض.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها للإعلامية والممثلة مها عبدالله، كان مقطع الفيديو الذي يوثق اول ظهور لها على قناة سكاي نيوز عربية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير لاصق على جسمها ويكشف الكثير من معالم جسدها وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتغزلون بجسمها ويصفوه بأنه فاتن ومثير للغرائز.

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من هي مها عبدالله؟





مها عبدالله هي مذيعة وممثلة سعودية ولدت في 7 يوليو 1987، وتخرجت من كلية الاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وكانت بدايتها كمذيعة في الإذاعة من خلال محطة «ميكس اف ام» وقدمت خلالها برنامج نفسي أنحف وذلك بعام 2010 وحتى 2014، ثم انتقلت بعد ذلك إلى محطة «إم بي سي اف ام» وذلك لفترة قصيرة حيث قدمت برنامج حمل اسم «966». واتجهت بعد ذلك إلى التقديم التلفزيوني من خلال قناة العربية وقدمت برنامج صباح العربية، وهو البرنامج الذي جعلها تكوّن شهرة واسعة وتجذب اهتمام الجمهور فزادت عدد المشاهدات على حساباتها الرسمية عبر المواقع، حتى قررت الاستقالة بعد خمسة سنوات من العمل مع قناة العربية، لتنتقل إلى قناة سكاي نيوز عربية.

أما مسيرتها في التمثيل، فقد خاضت مها عبدالله تجربة التمثيل للمرة الأولى خلال البرنامج الكوميدي «هايبر لوب» الذي بث خلال شهر رمضان لعام 2019 لصالح قناة إم بي سي 1.