لـ طردالغازات الزائدة والتخلص من الانتفاخات وعسر الهضم 3مشروبات بسيطة تنهي معاناتك خلال دقائق

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عدن - ياسمين التهامي - في حين أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تتعامل مع انتفاخ المعدة – من الاستمتاع بوجبة كبيرة لذيذة إلى حالة صحية جديدة أو مزمنة – إلا أن هناك طرقاً قليلة للحد من انتفاخ المعدة الذي يحدث لنا جميعاً في وقت أو آخر. تابع القراءة لتتعرف على أهم المشروبات التي تعالج نفخة البطن: مغلي النعناع: بفضل المنثول يمكن للنعناع تهدئة الجهاز الهضمي. والتخلص من الانتفاخات وعسر الهضم. مغلي الزنجبيل: الذي يعمل على تهدئة المعدة. ويمنع تكون الغازات الزائدة ويطردها. ويعالج التهابات المعدة. مغلي الكركديه: يحتوي على العديد من المركبات. التي تساعد على مواجهة النفخة. من خلال تنظيم هرمون إدرار البول.

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