بلومبيرج: تزايد الانتقادات في واشنطن للحرب الإسرائيلية على غزة مع مقتل آلاف المدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقهم بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في قطاع غزة، مما يشير إلى تزايد التدقيق والانتقادات في واشنطن بشأن الرد العسكري الإسرائيلي على عملية حركة المقاومة الفلسطينية حماس الشهر الماضي.



واعتبر السيناتور بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت بأن " ما لا يحق لـ'إسرائيل' أن تفعله هو قتل الآلاف والآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بهذا الهجوم".



ودعا رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، جاك ريد، إسرائيل إلى الاعتماد على الاستخبارات الأمريكية للمساعدة في "تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين"، والامتثال لقوانين الحرب والمساعدة في "كسب معركة العقول والقلوب".



وقال ريد في برنامج فوكس نيوز صنداي: "نريد أن تبلغ هذه المعلومات الاستخباراتية أهدافًا مختارة، أهدافًا محددة، ونريدهم أن يستخدموا أنظمة أسلحة موجهة بدقة مع قنابل ذات قطر أصغر".



وتزايد القلق والانتقادات الصريحة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة في أوساط التقدميين وبعض الديمقراطيين البارزين مع استمرار الحرب وسقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين.



ومع وجود خلاف بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب حول الحل التشريعي للمساعدات الطارئة لإسرائيل، فإن الانتقادات داخل الحزب تشكل مخاطر سياسية على الرئيس جو بايدن وعلى أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط - حتى مع وجود مجموعة واسعة من مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.



ودعا السيناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب التابعة لمجلس النواب، إسرائيل الأسبوع الماضي إلى "تغيير التكتيكات" في عمليتها في غزة.



وقال في بيان: “حان الوقت لأصدقاء إسرائيل أن يدركوا أن النهج العملياتي الحالي يسبب مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد من حماس بشكل دائم”.



ويقول الديمقراطيون التقدميون البارزون إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين الفلسطينيين، في حين تعترض مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب على ربط المساعدات لإسرائيل بمساعدة أوكرانيا.



وانتقد الأمريكيون المسلمون والعرب بايدن لدعمه الحملة الإسرائيلية ضد حماس. ونظم ما يقدر بنحو 10 آلاف متظاهر مؤيد للفلسطينيين مسيرة في وسط مدينة واشنطن يوم السبت، بما في ذلك أمام البيت الأبيض.

المصدر: بلومبيرج