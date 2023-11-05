مليشيا الحوثي تستعد لمحاكمة عشرات المؤسسات التجارية في صنعاء بتهم مختلفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت وثائق قضائية أن مليشيا الحوثي تستعد لمحاكمة عشرات المؤسسات التجارية في صنعاء منتصف الأسبوع الجاري.

وتشير الوثائق التي حصل عليها "يمن شباب نت"، إلى أن مليشيا الحوثي خصصت يوم الاثنين في إحدى محاكمها بصنعاء لمحاكمة 32 مؤسسة تجارية.

وبحسب الوثائق الصادرة عن محكمة غرب الأمانة، فمن المقرر أن تعقد المحكمة أكثر من 32 جلسة قضائية غدا الاثنين لمحاكمة 32 مؤسسة تجارية رفع عليهم قيادي حوثي قضايا تجارية باسم نيابة الصناعة والتجارة.

وقالت مصادر تجارية وقضائية إن مليشيا الحوثي خصصت أياما عديدة في الأسبوع لمحاكمة التجار حيث تحاكمهم أيام السبت لصالح الأوقاف، وأياما أخرى لصالح الصناعة والتجارة وفي ثالثة لصالح الزكاة.