فساد هائل وقوة غاشمة.. لجنة حوثية تعمل من مسجد ودار الرئاسة تخطف مئات الأشخاص 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حوثية ومحلية في صنعاء إن لجنة تابعة للقيادي الحوثي المدعو "أحمد حامد" تحولت إلى قوة غاشمة متغولة تمارس البطش والظلم بحق السكان في صنعاء، والمحافظات.

وكشف المحامي الموالي للحوثي "عبدالفتاح الوشلي" عن سلسلة من الجرائم تقوم بها لجنة المظالم التابعة لأحمد حامد بحق السكان والتجار والأبرياء، وغيرهم.

وبحسب المحامي الوشلي، تعمل اللجنة الحوثية من مسجد "إسحاق" في صنعاء، ومن مقر رئاسة الجمهورية ولديها نفوذ هائل على كل المستويات.

وتتكون اللجنة من شخصيات تدعى: عبد الحفيظ عبد الرزاق المحبشي، وعلي احمد مفضل الوزير، خالد محمد حريش، وكاتب اللجنة يحيى عبد الرحمن شرف الدين.

وأكد الوشلي أن اللجنة تعمل بدلا عن المحاكم بدون أي قانون أو صلاحيات، وتمارس فسادا هائلا وخطفا لمئات الأشخاص.

وقال الوشلي إن أحد أعضاء اللجنة استلم ما لا يقل عن 50 ألف دولار مقابل فصله في إحدى القضايا التجارية.

وأنشأ أحمد حامد لجنة المظالم كهيئة قضائية بدون قانون تتبع مباشرة مكتبه أي مكتب رئاسة الجمهورية الذي يرأسه حامد، في 2021، لإزاحة القضاء العادي، ومنافسة خصمه محمد علي الحوثي الذي أسس هو الآخر هيئة تدعى المنظومة العدلية بدون قانون.

وبحسب الوشلي فإن هيئة المظالم تعمل باسم الرئاسة والقضاء وما يسمونه مكتب السيد، وتخضع لها معظم القوى الحوثية.

وبحسب مصادر محلية فإن هناك مئات المخطوفين في سجون خاصة باللجنة بعضهم جرى خطفهم منذ سنوات بأوامر اللجنة دون أي مبرر ودون أن تقدم لهم أي حلول.

وبحسب وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت" فإن مليشيا الحوثي تحتجز بأمر تلك اللجنة في قسم شرطة العلفي أكثر من 27 شخصا، بينما يقدر عددهم في سجون شمالي الأمانة أكثر من 200 سجين.

وتشير صور خاصة وصلت للموقع إلى أن اللجنة تختار القضايا ذي الطابع المالي والتجاري التي يمكن أن تجني منها أموالا ضخمة، وتعمل على تحريز مكان الخلاف باسم "مكتب السيد".

وبحسب الوشلي فإن اللجنة الحوثية التابعة لأحمد حامد تدوس على قرارات القضاء الحوثي الرسمي وأوامر النيابة العامة وغيرها من الجهات، ولا تعترف بسلطتهم.