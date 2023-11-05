"إحذر!! وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة تعرف على السبب قبل فوات الأوان"!

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عدن - ياسمين التهامي - في حال طهي البطاطس تقوم العديد من الأمهات بالكثير من الأخطاء، والتي تسبب تسمم للأسرة لذلك خلال المقال سوف نوضح لكم بعض الأخطاء التي من الممكن أن تتعرض لها السيدات، وتؤدي إلى تسمم حتى يتم تجنبها خاصة أن وجبة البطاطس تعتبر من ضمن أشهر الوجبات المصرية التي تعتمدها العديد من الأمهات المصريات لأنها سريعة.أخطاء عند طهي البطاطس تسبب التسمم

يوجد العديد من الأخطاء التي تقع فيها الأمهات والتي لا تكون على علم بخطورتها، لذلك سوف نعرض لكم في هذه الفقرة عدة أخطاء يتم تجنب هذه الأخطاء تكون كالتالي:

من ضمن الأخطاء التي ترتكبها العديد من الأمهات أثناء هو استخدام البطاطس التي تحتوي على اللون الأخضر، لذلك لابد من التخلص من هذه البطاطس نهائيا، لأن هذا اللون يدل على أنها فاسدة، وغير صالحة للاستخدام وفي حال تم استخدامها سوف تؤدي إلى عواقب كبيرة لذلك لابد من تجنبها وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على صحة الأسرة.

أخطاء أخرى تتسبب في تسمم الأسرة:

من الضروري أن يتم فحص البطاطس بشكل جيد، ونتاكد أنها خالية، من أي نوع من العفن أو الفطريات التي تكون متراكمة على الثمرة، لأن هذا يؤدي الى حدوث تسمم على الفور لذلك من الضروري أن يتم الحرص على تجفيف البطاطس من الماء قبل تخزينها لأنه في حال تم تخزينها بالماء يؤدي هذا الى تكون الفطريات عليها.

كيف نقوم باختيار البطاطس السليمة:

يوجد مجموعة من النصائح حتى تتمكن العديد من ربات البيوت من معرفة طرق اختيار البطاطس السليمة، وأهمها أن تكون البطاطس خالية من أي ألوان وتأكد أنها خالية من الفطريات، ولا يجب أن تقوم بشراء أي نوع من البطاطا تحتوي في قشرتها على بعض العيوب.