شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مواد كيميائية..بوتوكس طبيعي ماسك القرنفل السحري للبشرة تبدين أصغر من سنك ب10 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماسك القرنفل السحري للبشرة للبشرة حيث تقل ترطيب البشرة ومرونتها مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وهي واحدة من أكثر علامات الشيخوخة شيوعًا، كما تتعرض بشرة الوجه باستمرار للعديد من الهجمات: التلوث، والشمس، ودخان السجائر، والإجهاد، ونقص التغذية، وسوء النظافة، وقلة النوم، والكثير من المنتجات السامة والقائمة طويلة. لدرجة أنه في الثلاثينيات من العمر، ترى بعض الشابات ظهور التجاعيد، هذا هو السبب في أنه من الضروري منع علامات الشيخوخة هذه عن طريق العناية المنتظمة بالبشرة وتطبيق العلاجات المضادة للشيخوخة في أسرع وقت ممكن خاصة لمن يرغب في تجنب عمليات التجميل،بالإضافة إلى العلاجات المتوفرة في السوق ، يمكنك القيام بتمارين للوجه أو تحضير قناع نشا خاص بتأثيرات البوتوكس.

فوائد القرنفل لمكافحة الشيخوخة

أصبح القرنفل تدريجياً مكونًا مهمًا في عالم مستحضرات التجميل، خاصة من الشركات المصنعة الكورية التي تحب بشكل خاص إضافة هذا العنصر إلى الكريمات والمقشرات، إنها ليست مجرد رائحة طيبة كمكون نشط، يعمل القرنفل على تقشير خلايا الجلد الميتة بشكل فعال ويحسن لون البشرة، بالإضافة إلى ذلك من المعروف أنه فعال ضد حب الشباب الشديد ويقلل بشكل كبير من الحروق ولدغات الحشرات الأخرى.

كيف تصنع مقشر القرنفل في المنزل

سوف تحتاج:

للتحضير:

للتخلص من التجاعيد إليكم وصفة كريم مكافحة الشيخوخة

سوف تحتاج:

للتحضير:

اسلقي بذور الكتان أولاً لمدة 15 دقيقة، ستعرف أنها جاهزة عندما يصبح المزيج لزجًا امسح بذور الكتان المسلوقة بقطعة قماش قطنية لفصل الجل امزج جميع المكونات النشطة في وعاء زجاجي إن تناسق هذا العلاج المنزلي يشبه في الواقع الكريم الذي تم شراؤه.

لا شك أن فوائد القرنفل ستحسن حالة بشرتك. كما ترون، من السهل جدًا تنفيذ العلاجات القائمة على هذا المكون جرب الكريمات المضادة للشيخوخة ومقشر القرنفل للحصول على بشرة أنظف وأكثر نعومة شيء يبدو أصغر بسنوات قليلة.

فوائد القرنفل للبشرة

1- علاج حب الشباب:

القرنفل هو نبات يكون غني بالأوجينول وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة التي سوف تساعد في علاج حب الشباب وذلك عن طريق انها تقوم بتقليل الالتهاب وكذلك تقلل الاحمرار والمضادات الحيوية والمطهرات تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتمنعه ​​من الانتشار.

2- يمنع ظهور علامات الشيخوخة:

يساعد على تأخير ظهور العلامات الخاصة بالشيخوخة لأنه يعتبر عامل قوي مضاد للشيخوخة، وكذلك يتم استخدامه في معظم مستحضرات التجميل، يساعد زيت القرنفل على الهمل علي تقليل ترهل الجلد، ويمنع ايضا ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويزيل الجلد الميت ، وكذلك يساعد على تحسين الدورة الدموية من حوله يعطي البشرة مظهراً شاباً. ويخبز.