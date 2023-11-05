شكرا لقرائتكم خبر عن اقطع ليمونة وضعها وسط المطبخ وضع ‘‘الملح’’ عليها لهذا السبب العجيب.. وشاهد النتيجة بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كل ربه منزل تريد ان يصبح مكان تحضير الطعام لأسرتها نظيفا ومرتب بشكل صحيح، ولكن في كثير من الاحيان تحدث بعض المشكلات التي تؤرق ربات المنازل وهي الرائحة الكريهة، التي تصدر في بعض الاحيان وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجه الحرارة، تلك الروائح المزعجة التي تسبب انزعاج شديد عند دخول المطبخ

الليمون هو ماده ححمضية تساعد على ازاله الروائح الكريهة، كما انه يدمر البكتيريا والجراثيم التي تتواجد على أسطح المطبخ، فمعظم منتجات التنظيف حاليا يدخل فيها الليمون كعنصر أساسي في مكوناتها وذلك لفاعلية الليمون في القضاء على البكتيريا والجراثيم. لذلك فان هناك حيلة يمكن لربه المنزل من خلالها القضاء على الروائح الكريهة وحماية افراد الاسرة من الجراثيم والبكتيريا.

تلك الحيلة التي تتمثل في قطع الليمون الى اربعة اجزاء دون فصلهم مع رش بعض الملح عليها ووضعها في المطبخ، هذه الطريقة التي ستفاجأ الجميع، حيث تختفي الرائحة تماما.

ويمكن استخدام الليمون لأعداد معقم قوي بخلطه مع الصابون السائل والملح ووضعه في زجاجة ماء للقضاء على البكتيريا والفيروسات والجراثيم، وبذلك يمكن الاستغناء عن المواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف المطبخ والتخلص من الروائح الكريهة بطريقة امنة وطبيعية .

وعن فوائد الليمون الصحية فانه غني بفيتامين سي ومفيد لصحة القلب والشرايين ويكافح امراض الجهاز التنفسي ويعزز امتصاص الحديد.