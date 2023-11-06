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في أول تصريح له.. مسؤول إيراني يكشف عن مقترحات أممية لتقسيم اليمن

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المنامة - ياسر ابراهيم - التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ في طهران، الأحد، كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن القضية اليمنية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن غروندبيرغ التقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وأصغر حاجي كبير مستشاري الخارجية الإيرانية يوم الأحد.

كما التقى المبعوث الأممي السفير السعودي لدى إيران، وفق تغريدة للسفارة في طهران.

وكشف عبداللهيان عن تطور خطير في المفاوضات يشمل مقترحات بتقسيم اليمن إلى دولتين أو ثلاث دول، في أول تصريح من نوعه من مسؤول إقليمي خارجي عن جدية مشاريع التقسيم في اليمن. 

وبحسب موقع جاده إيران نقلا عن الخارجية الإيرانية مساء الأحد فإن عبداللهيان قال إن بعض مقترحات التقسيم في اليمن تشمل دولتين وبعضها ثلاث دول، وزعم المسؤول الإيراني أن طهران الذي تقف خلف إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة مليشيا الحوثي تعارض ذلك. 

على الأرض كانت مليشيا الحوثي قد أسست بالفعل كل مقومات الانفصال من حدود وقوانين وجيوش وجمارك وضرائب ونظام تعليمي.

وقال أصغر خاجي المسؤول في الخارجية الإيرانية إن تأثيرات الحرب على غزة تؤثر على الوضع في اليمن، دون مزيد من التفاصيل، وفق موقع جاده إيران.

ولم يعلق المبعوث الأممي بعد على تفاصيل الزيارة وأهدافها ونقاشاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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