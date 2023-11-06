الحكومة تشدد على تطبيق الشروط المنظمة لمزاولة مهنتي الطب والتمريض

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الأحد، على التطبيق الصارم للضوابط والمعايير المنظمة لمزاولة مهنتي الطب والتمريض، لما لذلك من أهمية في حماية المريض وكذلك هذه المهنة الانسانية النبيلة من تلك التصرفات، وتأكيد ثقة اليمنيين في أطبائهم.

جاء ذلك خلال رئاسة رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، لاجتماع المجلس الطبي، وفقا لوكالة سبأ.

ناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بواقع مهنتي الطب والتمريض في اليمن، والدور المنشود للمجلس بعد إعادة تشكيله في عدن، في معالجة وتطوير العديد من الجوانب المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم المجلس الطبي للقيام بمهامه في تحسين الخدمات الطبية والصحية، عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية.

واستعرض الاجتماع رؤية المجلس لمكافحة الممارسات الطبية السلبية والأخطاء ومواجهة مرتكبيها، فضلاً عن تعزيز جوانب الرقابة على المهنة ابتداء من التأكد من الكفاءة المهنية لمؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها من الأطباء، وصولاً الى مزاولة المهنة من قبل الخريجين او الوافدين من الأجانب للعمل في المجال الطبي، لتقويم اي اعوجاج في ممارسة مهنة الطب.

وقدم رئيس المجلس الطبي الدكتور علي السلامي، لشرح حول أولويات المجلس وخططه في تشكيل اللجان الفنية للقيام بمهامه في اعطاء التراخيص الطبية لمزاولة المهنة، والاشراف على الممارسة الصحيحة في المستشفيات، إضافة الى عمل امتحان للأطباء القادمين من الخارج للعمل في اليمن.