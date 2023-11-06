شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تكشف عن خطأ شائع وخطير في تنظيف الأسنان يهدد صحتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يدرك الكثير من الأشخاص أهمية تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، ومع ذلك، حذرت طبيبة الأسنان الدكتورة نيري وايتلي، من خطأ نرتكبه جميعًا عندما يتعلق الأمر بهذه العادة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بأسناننا.

ونصحت نيري بعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول وجبة الإفطار.

وأوضحت: "على الرغم من أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يفوق تنظيف أسناننا بالفرشاة في روتينك الصباحي، إلا أنه من الحكمة تنظيفها قبل تناول الطعام لحماية أسنانك"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "بعد تناول الطعام، تحتاج أسنانك إلى القليل من الوقت لإعادة التمعدن، وهذا هو الحال على نحو خاص عند تناول الأطعمة أو المشروبات عالية الحموضة مثل عصير البرتقال أو المربى".

وأشار: "إذا نظفت أسنانك بعد أقل من ساعة من تناول الطعام، فأنت أكثر عرضة لخطر تآكل مينا أسنانك."

ومع ذلك، إذا كنت تفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام،يجب الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد على تجنب تآكل المينا.

ويختلف تآكل الأسنان عن التسوس الذي تسببه البكتيريا، ولكنه يسبب فقدانًا تدريجيًا لسطح السن، ويتسبب أيضًا في إصابة الأسنان بما يلي:

تصبح مشوهة

تصبح حساسة للحرارة والبرودة

تبدو أقصر، بسبب التآكل

رقاقة أو كسر بسهولة أكبر

لها حواف حادة.

كما نصحت الدكتورة بعدم ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة الأخرى في مجال نظافة الفم، وتشمل:

استخدام نفس فرشاة الأسنان لفترة طويلة:

تغيير فرشاة أسنانك بانتظام يضمن إمكانية تنظيف أسنانك بشكل صحيح، وبمرور الوقت، تصبح شعيرات فرشاة الأسنان لدينا طرية وليست فعالة، لذا يجب تغيير فرشاة أسنانك أو رأس فرشاة الأسنان الكهربائية مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لمنع ذلك.

عدم البقاء رطبًا بشكل صحيح:

نصحت: "في حين أن البقاء رطبًا يمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد الصحية الأوسع، فإنه أيضًا يقطع شوطًا طويلًا لحماية صحة الفم".

وعندما لا نحصل على ما يكفي من الماء، يمكن أن تصبح أفواهنا جافة، ما يخلق بيئة يمكن للبكتيريا أن تزدهر فيها بشكل أكبر، وتؤدي إلى أضرار مثل التسوس.

كما أن شرب الماء يساعد على طرد جزيئات الطعام والبكتيريا من الأسنان، وخاصة بعد تناول وجبات الطعام.

التسرع في الروتين:

وحذرت الدكتورة من أن تنظيف أسنانك بسرعة كبيرة قد يعني أنك لا تنظف أسنانك بشكل صحيح، أو أنك قد تؤذي لثتك أو أسنانك.

ولتجنب ذلك، قم بتنظيف أسنانك لمدة دقيقتين في كل مرة أو مرتين في اليوم.