عدن - ياسمين التهامي - تنظيف القولون من البراز المتحجر...إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 03:27



تنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة،

تنظيف القولون من البراز المتحجر...إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

وفقا لـ conehealth



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